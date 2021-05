Prefeitura reduz velocidade de 50 para 40 km/h em vias da capital paulista

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de São Paulo reduziu a velocidade permitida para os carros em 24 ruas e avenidas da cidade. A máxima passou de 50 para 40 km/h na capital devido ao aumento de acidentes de trânsito com mortes no município, que subiu 2,5% no primeiro trimestre de 2021 ante o mesmo período do ano anterior. A medida passou a valer nessa segunda-feira, 3.

Continua depois da publicidade

Os três primeiros meses deste ano somaram 194 acidentes fatais, contra 189 em 2020. No primeiro trimestre de 2019 foram registrados 198 acidentes com óbitos, de acordo com dados do sistema de informações de acidentes de trânsito do estado de São Paulo (Infosiga).

As 24 vias em que a mudança ocorreu contabilizaram, entre 2018 e 2019, 475 acidentes de trânsito, com 24 mortes. A medida foi tomada a partir de uma orientação da Organização das Nações Unidas (ONU), que defende um limite ainda mais baixo em vias com muitos pedestres.

Advertisement

Confira, a seguir, as ruas e avenidas em que houve a mudança

Continua depois da publicidade

Zona Norte

Avenida Água Fria (Santana)

Avenida Araritaguaba (Vila Maria)

Continua depois da publicidade

Avenida Carmópolis de Minas (Vila Maria)

Rua Chico Pontes (Vila Guilherme)

Avenida Guapira (Tucuruvi)

Avenida Imirim (Imirim)

Avenida Jardim Japão (Jardim Brasil)

Rua José Debieux (Santana)

Rua Maria Cândida (Vila Guilherme)

Avenida Olavo Fontoura (Parque Anhembi)

Avenida Serafim Gonçalves Pereira (Parque Novo Mundo)

Zona Sul

Rua Santa Cruz (Vila Mariana)

Rua Edmundo Carvalho (São João Clímaco)

Viaduto Dr. Eduardo Saigh (Vila Mariana)

Rua José Ferreira Pinto (Vila Clementino)

Rua Loefgreen (Vila Mariana)

Zona Leste

Rua São Teodoro (Vila Carmosina)

Rua dos Continentes (Vila Ré)

Avenida Dr. Eduardo Cotching (Vila Formosa)

Avenida João XXIII (Vila Formosa)

Rua Eng. José Cruz de Oliveira (São Miguel Paulista)

Avenida Miguel Ignácio Curi (Artur Alvim)

Avenida Nagib Farah Maluf (José Bonifácio).

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].