SP tem 14.230 novos casos e 689 novos óbitos por covid-19 em 24h

O Estado de São Paulo registrou, entre a terça-feira, 4, e a quarta-feira, 14.230 novos casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 689 novos óbitos. Desde o início da pandemia, o Estado soma 2.956.210 casos de contaminação e 98.710 mortes pela doença.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), São Paulo registra oscilação próxima da estabilidade na variação semanal – comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores – dos índices epidemiológicos. Novos casos recuam 1,3%, novos óbitos 0,3% e novas internações permanecem constantes.

Na Região Metropolitana de São Paulo, a queda é mais acentuada: novos casos diminuem 10,7%, novos óbitos, 17,6% e novas internações, 2,6%.

Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, o governo está atento aos números. “O objetivo da fase de transição estendida é a oportunidade de se avaliar os índices e se atualizar as medidas que podem ser ainda cabíveis para o Plano São Paulo”, afirmou.

Vacinação

Segundo dados do governo do Estado, 7,9 milhões de pessoas foram alvo da campanha de imunização contra a covid-19: 4,6 milhões – cerca de 10% da população – receberam as duas doses e cumpriram com o cronograma vacinal e 3,3 milhões receberam apenas a primeira dose prevista e, portanto, devem retornar a um posto de saúde para receber a segunda.

Ao todo, foram aplicadas 12,5 milhões de doses, número superior ao de vacinados uma vez que algumas pessoas receberam duas doses. Primeiras doses aplicadas são 7,9 milhões e segundas doses, 4,6 milhões.

