Beyoncé presta homenagem a Paulo Gustavo

Por Estadão - Estadão

A morte do ator e humorista Paulo Gustavo, na noite desta terça-feira, 4, causou grande comoção entre os brasileiros – mas não só. A cantora norte-americana Beyoncé também prestou homenagem ao astro de Minha Mãe é Uma Peça e de tantos outros sucessos na televisão, teatro e cinema. A rainha do pop Beyoncé publicou em seu site uma foto do ator brasileiro com os dizeres: “Paulo Gustavo Rest in Peace” (“Paulo Gustavo Descanse em Paz”).

Paulo Gustavo foi internado com coronavírus no dia 13 de março e passou por momentos muito críticos ao longo de todo o tratamento. No último fim de semana, apresentou alguma melhora, mas logo teve outras severas complicações. O ator morreu às 21h12 desta terça-feira, deixando o marido Thales Brêtas e dois filhos.

Redação

Estadao Conteudo

