Câmara convoca sessão para às 15 horas desta terça-feira

Com o cancelamento da deliberação do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou uma sessão da Casa dos deputados para às 15 horas desta terça-feira, 4, no mesmo horário em que está agendada a leitura do relatório da reforma tributária na Comissão Mista, pelo relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Segundo o vice-presidente da comissão, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), os dois eventos podem ser realizados ao mesmo tempo, sem impedimento regimental.

No entanto, os dois acontecimentos devem dividir as atenções dos parlamentares.

Há 14 projetos na pauta da Câmara. O primeiro item é um requerimento de urgência assinado pelo líder do blocão Hugo Motta (Republicanos-PB) e do PSL, Vitor Hugo (GO), para um projeto que institui um programa de pesquisa chamado Pró-Pesquisa-Covid-19, de autoria do deputado Carlos Jordy (PSL-RJ).

Camila Turtelli

Estadao Conteudo

