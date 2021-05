Em universidade, Biden defende pacote de investimentos sociais de US$ 1,8 trilhão

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou a defesa de seu pacote de investimentos sociais de US$ 1,8 trilhão durante um discurso nesta segunda-feira, 3. Em uma visita à Tidewater Community College, o democrata afirmou, ao lado da primeira-dama Jill Biden, que é hora de fazer a economia crescer “de baixo para cima”, em referência à ênfase do plano trilionário na educação e em benefícios aos trabalhadores de baixa renda.

Continua depois da publicidade

“Vamos melhorar nossa economia investindo nas pessoas”, declarou o chefe da Casa Branca.

Segundo Biden, o plano de investimentos também ajudará os EUA a competir melhor com outros países no futuro, se houver ganhos de produtividade.

Advertisement

O democrata ressaltou que o custo dos cuidados infantis é “extraordinário” no país e disse que o pacote fornecerá acesso a creches de qualidade e acessíveis, além de 12 semanas de licença médica familiar paga.

Continua depois da publicidade

Biden afirmou, ainda, que o pacote trilionário “não adicionará nem um centavo” ao déficit fiscal do país e que as corporações pagarão uma quantia justa de impostos. “Podemos optar por dar um descanso às famílias que trabalham duro”, declarou.

Volta à normalidade

Ao ser questionado sobre o cronograma para volta à normalidade no país, em meio ao avanço da vacinação contra a covid-19, Biden disse esperar que a situação seja completamente diferente no final do verão, que termina em setembro no Hemisfério Norte.

Continua depois da publicidade

Ele também voltou a pedir que os norte-americanos se vacinem contra o coronavírus.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].