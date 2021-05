Taxas futuras de juros sobem em sintonia com juros dos Treasuries

Por Estadão - Estadão 6

Os juros futuros começaram a sessão desta segunda-feira, 3, estáveis, mas logo em seguida passaram a renovar máximas, em meio ao fortalecimento dos juros dos Treasuries longos. A agenda do dia, no entanto, está mais fraca a ganha tração nos próximos dias, com destaque para a decisão do Copom na quarta-feira, cuja aposta do mercado é de mais uma alta de 75 pontos-base da Selic, para 3,50%.

No mercado, agentes financeiros, como ABC Brasil, LCA, MCM e Greenbay, revisaram para cima as projeções para IPCA de maio com a mudança da bandeira tarifária de energia pela Aneel neste mês.

Às 9h15 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 8,48%, de 8,41% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 batia máxima de 6,36%, de 6,28%, e o para janeiro de 2022 subia para máxima de 4,71%, de 4,66% no ajuste anterior. O juro da T-note de 10 anos subia a 1,643%, de 1,626% no fim da tarde de sexta-feira, e o do T-bond de 30 anos subia para máxima de 2,323%, de 2,302%.

