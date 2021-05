Prata neste domingo, Ágatha e Duda fazem 3º pódio no vôlei de praia em Cancún

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Brasil esteve no pódio na terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia disputada em Cancún, no México. Neste domingo, o time brasileiro formado por Ágatha e Duda manteve uma regularidade admirável e ficou com a medalha de prata ao ser superada de virada pelas australianas Clancy e Artacho Del Solar em uma final duríssima: 2 sets a 1 (19/21, 22/20 e 16/14).

Continua depois da publicidade

Esse foi o terceiro pódio do time Ágatha/Duda no México depois de conquistar o bronze na primeira semana, ser campeã na segunda e, neste domingo, prata na terceira – a dupla ainda foi terceira colocada na primeira etapa da temporada, em Doha, no Catar.

Na 20.ª partida disputada em três semanas, a experiente Ágatha destacou a importância do trabalho físico e mental. “Conseguimos ter uma regularidade muito grande nos três torneios e isso é um conjunto de fatores. A parte física tem um peso gigantesco nisso, mas a mental também é muito importante. Do segundo para o terceiro torneio aqui em Cancún, tivemos que ser muito fortes mentalmente para aguentar a quantidade de jogos”, comentou a medalhista olímpica.

Advertisement

Ágatha ainda detalhou um pouco mais sobre a rotina da equipe. “O nosso time estuda muito os adversários e o ritual para cada jogo é muito extenso, então tivemos que ter paciência, viver um dia de cada vez para ter esses resultados que tivermos. Estar feliz no dia a dia é muito importante. Estamos muito felizes por ter conseguido fazer isso”, disse a atleta.

Continua depois da publicidade

Mais experiente da dupla, Ágatha já pensa nos próximos passos e sobre o aprendizado adquirido nesta etapa. “Estamos saindo daqui com três medalhas, uma de cada cor, e é lógico que gostaríamos de ter conseguido o ouro hoje, mas faz parte. Saímos dessa final com um aprendizado que vamos carregar para usar nos momentos certos”, afirmou.

Mais jovem do time, mas já vencedora, Duda também analisou o resultado alcançado nessas três semanas consecutivas em solo mexicano. “Hoje (domingo) as australianas jogaram muito bem, foi um jogo muito bonito, e o que nós aprendemos nesses torneios servem como lição. Agora é aproveitar essas três medalhas, sabemos o quanto trabalhamos e temos que valorizar cada momento. Foi muito especial estar aqui nessas três semanas de muito trabalho, muita dedicação e estamos bem felizes com essas medalhas”, contou.

Os três torneios em Cancún contaram pontos para a corrida mundial por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e distribuíram aproximadamente US$ 900 mil (equivalente a R$ 5,1 milhões) juntos. As duplas vencedoras somaram 800 pontos no ranking mundial.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].