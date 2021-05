Miller aproveita queda de rendimento de Quartararo e vence etapa da Espanha

Por Estadão - Estadão 2

Em uma prova que começou com o indicativo de que Fabio Quartararo conquistaria mais uma vitória na temporada 2021 da MotoGP, mas que depois se tornou imprevisível, Jack Miller levou a melhor sobre o francês e venceu a etapa da Espanha neste domingo, derrubando a hegemonia da Yamaha, que havia vencido as outras três corridas neste ano.

O piloto da Ducati fez uma boa largada em Jerez de la Frontera, assumiu a ponta, mas depois foi superado por Quartararo, que fizera a pole. No entanto, o francês da Yamaha chegou em seu limite de rendimento e o australiano aproveitou para retomar a liderança, abrir vantagem e cruzar a linha de chegada em primeiro.

Miller venceu a primeira corrida pela Ducati e quebrou um jejum de quase cinco anos na categoria. Quartararo decepcionou ao ponto de despencar bruscamente e terminar a prova na Espanha apenas no 13º lugar. A segunda colocação ficou com o italiano Francesco Bagnaia, também da Ducati, e o pódio foi completo pelo ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, reforçando a sua boa fase no ano.

O japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, fechou a corrida na quarta colocação. Depois dele vieram os espanhóis Joan Mir, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, da Suzuki, Aprilia e Yamaha, respectivamente.

O francês Johann Zarco, da Pramac, cruzou a linha de chegada em oitavo, enquanto que o hexacampeão Marc Márquez terminou em nono. O espanhol da Honda voltou a correr no circuito onde sofreu um grave acidente na temporada passada que o afastou da MotoGP por nove meses. A queda lhe causou uma fratura no braço direito e três cirurgias seguidas. Pol Espargaró, parceiro de Márquez na Honda, completou o top 10 em Jerez.

Com o final surpreendente da corrida na Espanha, Bagnaia assumiu a liderança do Mundial, com 66 pontos, dois a mais que Quartararo, agora na vice-liderança. Viñales é o terceiro na classificação geral, à frente de Mir, Zarco e Miller. A Yamaha continua no topo do Mundial de Construtores, mas viu sua vantagem cair para seis pontos em relação a Ducati.

Os pilotos voltam a acelerar daqui a dois finais de semana, em 16 de maio, na etapa da França, a quinta da temporada 2021 da MotoGP.

Estadao Conteudo

