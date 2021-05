Polícia do Rio investiga vazamento de foto íntima de ex-namorada de Dr. Jairinho

Por Estadão - Estadão 6

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio instaurou inquérito para apurar o vazamento em redes sociais de uma foto íntima de uma das ex-namoradas do médico e vereador Jairo Souza Santos, o Doutor Jairinho (sem partido), acusado pela morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos.

Diligências estão em andamento para esclarecer o caso, informou a Polícia Civil. A imagem foi publicada logo após o depoimento da mulher no caso Henry, no qual afirmou que ela e a filha foram agredidas pelo parlamentar enquanto os dois se relacionavam.

Na sexta-feira, 30, Jairinho, de 43 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) por tortura praticada nos anos de 2011 e 2012 contra uma menina de 4 anos, filha de sua então namorada. O inquérito que investigou o caso foi concluído também nesta sexta-feira e encaminhado ao MP-RJ, que já providenciou a denúncia.

Acusado de infringir o artigo 1º, inciso II, da lei 9.455/97, o vereador, se for condenado, pode receber pena de 10 anos e 8 meses de prisão. Ele está preso temporariamente desde 8 de abril e acusado de agredir até a morte seu enteado Henry Borel, de 4 anos, em 8 de março, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio).

Segundo a denúncia feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Bangu e Campo Grande do Núcleo Rio de Janeiro à 2ª Vara Criminal de Bangu, Jairinho submeteu a vítima a intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigo pessoal. O documento relata que o vereador aproveitava-se do fato de manter um relacionamento amoroso com a mãe da criança para, nas oportunidades em que se encontrava sozinho com ela, torturá-la física e mentalmente.

