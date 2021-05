Ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes morre aos 51 anos

Por Estadão - Estadão 12

O ex-integrante do grupo musical Menudo, Ray Reyes morreu nesta sexta-feira, 30, aos 51 anos em sua casa, em Porto Rico. A informação foi anunciada pelo irmão do cantor Raül Reyes através de uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Caros amigos, familiares e fãs. Com uma dor enorme na minha alma eu informo que meu amado irmão Ray Reyes faleceu”, escreveu Raül em sua conta no Facebook. “Peço que deem espaço para digerir toda esta situação e por favor, orem pela nossa família, principalmente pela minha mãe”.

Em sua última publicação no Facebook, feita na madrugada de sexta-feira, 30, o cantor comentou sobre seu medo em relação à pandemia de Covid-19 e a possibilidade de contrair a doença. “Assustador o que estava no noticiário sobre a nova merda da covid. Mesmo com a sua vacina você pode ficar doente se não se cuidar. Por favor, tome cuidado com tudo”, publicou o ex-Menudo.

A morte do artista foi anunciada inicialmente por sua assessora Lidda Acosta, em um comunicado da empresa Grandes Eventos. “Nosso Ray Reyes partiu do nosso plano terreste”, anunciava a publicação que informou que trará novos detalhes sobre a morte do famoso. “Com muito pesar, nós notificamos o falecimento do grande Ray Reyes, ex-Menudo e integrante do Projeto Súbete a Mi Motos Tour”.

O cantor de origem porto-riquenho Ray Reyes ficou famoso após integrar o Menudo na década de 1980, substituindo Xavier Serbia. Ele permaneceu no grupo por dois anos até 1985, quando decidiu seguir carreira solo. A morte Ray gerou reações nas redes sociais. Fãs do grupo adolescente utilizaram a hashtag #RayReyes no Twitter para lamentar o falecimento e prestar as últimas homenagens ao cantor com imagens e mensagem de carinho. “Muito triste por saber que meu ídolo da adolescência e um dos meus Menudo favoritos nos deixou”, lamentou uma fã.

