VÍDEO | Trio assalta posto de combustível em Presidente Kennedy e foge levando mais de R$ 50 mil

Um posto de combustíveis, localizado na rua Olimpo Figueiredo, no Centro de Presidente Kennedy, foi alvo de três assaltantes no início da manhã desta terça-feira (13), que deixaram prejuízo de mais de R$ 50 mil.

Os criminosos, todos armados, chegaram ao local por volta das 4h50 em uma Ford F1000 de cor azul – veículo possivelmente furtado há alguns dias em Castelo – renderam o único frentista que trabalhava naquele momento.

Com um cabo de aço preso a caminhonete, os bandidos envolveram o cofre, aceleraram o veículo até que a caixa se desprendesse e fugiram arrastando o objeto pelas ruas do município. O trio fugiu levando R$ 50.047,00 mil e cerca de R$ 300 que estava com o funcionário do posto.

Policiais fizeram buscas na região assim que foram acionados, mas não localizaram os bandidos. Segundo o gerente do estabelecimento, o cofre possui um dispositivo que mancha as cédulas caso alguém tente abri-lo sem a senha correta. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

