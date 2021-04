VÍDEO | Motociclista é arremessado após colidir com carro em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 538

Advertisement

Advertisement

Um acidente na tarde desta sexta-feira (23) deixou um motociclista ferido na Rua Moreira, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão aconteceu entre uma motocicleta e um veículo que pertence à prefeitura do município.

Continua depois da publicidade

Câmeras de videomonitoramento gravaram as imagens do acidente. No vídeo é possível ver o momento em que condutor do carro faz uma conversão proibida para entrar na garagem da Secretaria de Educação da cidade.

Neste momento, o motociclista que seguia pela via não consegue frear a tempo, colide na lateral do automóvel e é arremessado por cima do veículo. O rapaz ferido foi levado para a Santa Casa onde ficou sob cuidados médicos.

Continua depois da publicidade

Policias militares e guardas municipais estiveram no local para confeccionar a ocorrência. Em nota, a prefeitura de Cachoeiro afirmou que aguarda o resultado da perícia sobre as causas do acidente para tomar as devidas providências em relação a conduta do servidor.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].