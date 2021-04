Vereador cobra de prefeito de Guaçuí atualização de diárias e despesas no Portal Transparência

Por Redação - Redação 48

Advertisement

Advertisement

Em sessão na última terça-feira (13), o vereador de Guaçuí, Wanderley de Moraes Faria cobrou a atualização do Portal Transparência do município. Segundo ele, informações importantes como despesas, diárias e orçamento não estão presentes nas páginas.

Continua depois da publicidade

“É o quarto mês do mandato do prefeito. Esta semana, recebi uma denúncia ao navegar no Portal Transparência. Eu me deparei com nada. Vocês não encontram nada no portal. Não encontram despesas, não encontram as diárias, o orçamento vigente. Nada”.

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro público.

“O Portal Transparência é de responsabilidade da Controladoria do município e a falta de informações demanda processo por improbidade administrativa”, salientou o vereador

Continua depois da publicidade

Segundo o site Conjur, em 2019, a juíza Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva, titular da Comarca de Passagem Franca (MA), decidiu condenar o ex-prefeito José Antonio Rodrigues da Silva, o Gordinho, por não ter implantado o “portal da transparência” em sua gestão.

O que diz a Controladoria?

Por meio de nota, a Prefeitura informa que a Administração Pública Municipal tem acompanhado a divulgação dos instrumentos de transparência da Gestão Fiscal e demais informações previstas na Lei de Acesso a Informação por meio da Controladoria Geral do Município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No mês de março de 2021, a Unidade Central de Controle Interno efetuou o levantamento de todas as informações pendentes de publicação desde a implantação do Portal da Transparência em 2016 e encaminhou ofício a todos os setores/Unidades Gestoras com pendências, demonstrando os itens que precisam ser incluídos, reforçando a importância da transparência aos cidadãos e controles externos que buscam tais informações.

A Prefeitura ressalta ainda que no ano de 2018 o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo fez uma Auditoria da Transparência Passiva Eletrônica, processo nº TC7480/2018-2, onde o município de Guaçuí apresentou o índice de 84% de atendimento, enquanto a Câmara Municipal apenas atendeu a 47% do índice e não atendeu a 53%.

Quanto aos questionamentos apresentados pelo vereador Wanderley de Moraes na sessão desta semana, a Prefeitura afirma que muitas das alegações não procedem. Qualquer cidadão que quiser ter acesso a Lei Orçamentária Anual basta acessar a biblioteca de arquivos no Portal da Transparência, por meio do link. As informações pendentes e que são da gestão passada, estão aguardando a publicação no Portal da Transparência pelos setores responsáveis e já notificados.

A Prefeitura finaliza a nota afirmando que a atual gestão preza pelo cumprimento de todos os princípios constitucionais, inclusive o da publicidade e não medirá esforços para tornar o município de Guaçuí o mais transparente do Estado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].