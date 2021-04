Vale a pena tomar colágeno Verisol?

Aprenda a escolher o melhor colágeno Verisol para você

Continua depois da publicidade

Existem milhares de suplementos e nutricosméticos à base de colágeno disponíveis no mercado, mas antes de comprar o seu colágeno verisol, verifique se ele tem o selo de parceria com a Gelita, detentora do legítimo colágeno verisol, e os demais ingredientes presentes na fórmula.

Os colágenos da Biosanté, por exemplo, são todos certificados pela ANVISA e possuem o selo da Gelita, o que comprova a legitimidade do colágeno verisol utilizado. Além disso, não têm corantes, glúten, lactose ou ativos que causem alergias ou interfiram no peso do consumidor.

As fórmulas da Biosanté são super completas e contam com um mix de vitaminas e sais mineirais que potencializam os efeitos do colágeno verisol pelo corpo, como a vitamina C, B5, biotina, selênio, zinco e ácido fólico. Não tem erro!

Para saber mais sobre o colágeno verisol e os produtos da Biosanté acesse https://biosante.com.br/