Suposto racha deixa feridos em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Um casal que estava parado em um semáforo da Avenida Beira Rio sofreu ferimentos após terem o veículo, um Chevrolet Astra, atingido por outro carro que trafegava em alta velocidade na noite desta segunda-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do Hyundai HB20, que provocou o acidente, ficou gravemente ferido.

Segundo a Polícia Militar, populares contaram que dois veículos, entre eles o HB20, estariam transitando pela via em alta velocidade, aparentando estarem disputando uma corrida irregular, o popular ‘racha’.

Próximo ao semáforo que fica em frente a Primeira Igreja Batista, que estava fechado, um dos carros que estaria ‘competindo’ furou o sinal vermelho, mas o outro não conseguiu desviar e colidiu na traseira do Astra.

Ferida, a mulher de 41 anos, precisou ser amparada por populares que a levaram para a Santa Casa do município. O marido dela, de 43, teve lesões leves e ficou no local aguardando a chegada da polícia.

Militares acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer o outro envolvido no acidente e não conseguiram apurar a versão dele sobre a colisão devido aos ferimentos que havia sofrido, nem mesmo fazer o teste do etilômetro. De acordo com a PM, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Já o condutor do Astra estava em dia com às obrigações do Código de Transito e fez o teste do etilômetro, comprovando que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de pegar a direção carro.

A ocorrência foi realizada e todos os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais que deveriam fazer junto à Polícia Civil, que vai investigar os depoimentos dos populares que apontam para a infração, que inclusive, pode ser apurada como crime, já que a pratica de ‘racha’ coloca em risco a segurança de pedestres, condutores e ciclistas.

