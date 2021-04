SobreTudo: Espírito Santo registra 94 acidentes de trabalho e sete mortes em 2021

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 34

No programa SobreTudo desta quarta-feira (28), a advogada do Sindimármore no Espírito Santo, Priscilla Thomaz de Oliveira, falou sobre o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Somente neste ano o Estado, sete pessoas perderam a vida em acidentes de trabalho.

Entre tantos assuntos relacionados ao tema, a advogada conversou sobre as doenças ocupacionais, que são equiparadas a acidente de trabalho e também sobre a possibilidade de reconhecer a Covid como doença do trabalho.

“Manter o ambiente saudável e seguro evita consequência sérias para todo mundo, evita para o empregador, que talvez tenha que indenizar esse trabalhador, para o sistema de saúde, para o sistema previdenciário, e o empregador tem que substituí-lo, implicar na produção, que será menor. A saúde e segurança no trabalho é de extrema importância. A vida não tem preço”, explica.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a cada 45 minutos, uma pessoa sofre acidente de trabalho. “Em 2021, foram 94 acidentes de trabalho no Espírito Santo, sendo 18 de trajeto, que aconteceu no percurso casa x trabalho, trabalho x casa. Desses acidentes, foram sete mortes”, continua.

Assista a entrevista completa!

