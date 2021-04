SobreTudo desta sexta (30) terá churrasco, cerveja e debate sobre retomada dos eventos

Por Redação - Redação 16

No programa SobreTudo desta quinta-feira (29), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com o promotor de eventos Ramon Silveira, que vai falar sobre e retomada dos eventos pós-pandemia, e como a pandemia afetou e continua afetando o setor.

O diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, também participará do programa e vai anunciar a nova data do Festival de Inverno de Guaçuí, que será realizado em 2022.

E tem dicas para o fim de semana: o cozinheiro e assador, Márcio Sant’Anna vai ensinar como escolher o melhor corte e como assar no ponto perfeito.

E churrasco combina com cerveja! O mestre cervejeiro Ramon Gualandi, mestre cervejeiro, vai ensinar como harmonizar a cerveja com a carne.

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

