SobreTudo desta quarta-feira (20) abordará importância de Tiradentes na história do Brasil

No programa SobreTudo desta quarta-feira (20), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com o professor de História, Diogo Lube, que falará sobre a importância de Tiradentes, e mártir da Inconfidência Mineira, para a história do Brasil.

Na redação, elas vão receber a corretora Maiara Tófano, que vai falar sobra a alta da Selic e como isso impacta o crédito imobiliário, ou seja, se agora é o momento certo de comprar imóveis.

E também na coluna do dia, a cozinheira Suzany Moreira vai ensinar uma receita, que pode ser feita neste feriado: bolo de café!

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

