Projetos da Lei Aldir Blanc celebram 80 anos de Roberto Carlos em Cachoeiro

Roberto Carlos, artista ilustre nascido em Cachoeiro de Itapemirim, completará 80 anos na segunda-feira (19). Para celebrar a data, artistas contemplados em edital da Lei Aldir Blanc, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), desenvolveram projetos relacionados à vida e à obra do mais celebrado cantor e compositor brasileiro.

No dia do aniversário do “Rei”, às 16h, será apresentado o “Show Entre Amigos”, espetáculo de bonecos com a Turma do Frederico – projeto do artista Cleyton Barbosa Passos. Trata-se de uma peça infantojuvenil sobre a importância da amizade em tempos de relações virtuais. Algumas canções de Roberto Carlos, como “Amigo de fé” e “Como é grande o meu amor por você”, serão inseridas na apresentação – que será transmitida nas páginas da Turma do Frederico no YouTube, Facebook e Instagram, de forma simultânea.

Outra apresentação relacionada à obra de Roberto Carlos foi a live musical “Quando eu quero falar com Deus”. Um grupo de músicos eruditos, com o artista Victor Batista à frente, apresentou versões de músicas religiosas do cantor, como “Todos estão surdos” e “Jesus Cristo”. A live aconteceu no dia 2 de abril. A gravação pode ser vista no canal de YouTube “Oficina da Vida Alma de Artista”.

Dois projetos consistem na doação de materiais para exposição na Casa de Cultura Roberto Carlos, que serão entregues, nesta segunda-feira, às 17h. Com “Traje de Rei”, a costureira Rosileique Silveira produziu peças similares a roupas utilizadas pelo cantor em seus mais de 60 anos de carreira. Já no projeto “Aquela canção do Roberto”, foram produzidos cartões-postais inspirados em músicas do “Rei”, com ilustrações de Rudson Costa e textos de Cristiane Paris.

Também deverá ser realizado, em breve, o espetáculo “Cartas e Canções: As Declarações de Amor de um Rei”, com covers musicais e declamações de letras de músicas de Roberto Carlos; e a live “Na Folia com o Rei”, na qual a bateria carnavalesca Malícia do Samba homenageia o cantor. As gravações desses projetos foram adiadas devido ao agravamento da pandemia.

“Roberto Carlos é patrimônio cultural de Cachoeiro e merece todas as homenagens. Os recursos da Lei Aldir Blanc são fundamentais para dar sobrevida aos nossos artistas, em um momento tão desafiador, e estão contribuindo para a realização de ações importantes para o município – como é o caso dessas apresentações comemorativas e das doações de materiais ao poder público”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Lei Aldir Blanc

Fruto da mobilização da classe artística brasileira, a Lei Aldir Blanc proporcionou o repasse de recursos do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios socorrerem artistas e produtores culturais durante a pandemia.

Em Cachoeiro, a Semcult repassou mais de R$ 1 milhão ao setor cultural por meio de auxílio a espaços culturais (inciso II) e lançamento de edital para atividades artísticas on-line ou semipresenciais (inciso III da lei).

