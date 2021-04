Projeto disponibiliza 400 bolsas de estudo em cursos de carreiras digitais

Por Redação - Redação 5

A segunda edição do projeto Carreiras Digitais, realizado pela plataforma educacional Digital House, liberou as inscrições para o processo seletivo que dará 400 bolsas de estudos com descontos de até 100%, em oito opções de cursos da área de tecnologia. Para participar, basta acessar o site e preencher um formulário e realizar um teste de lógica até o dia 2 de maio.

As bolsas são para os cursos de Marketing Digital, Gestão de Produtos Digitais, UX, Data Analytics, Data Science, Programação Web Full Stack, Programação Mobile Android e Programação Mobile iOS.

Todas as formações serão dadas on-line, com com aulas ao vivo, e duração de até cinco meses. Estão aptas ao processo seletivo pessoas com mais de 16 anos, residentes no Brasil, com ensino médio completo ou em andamento.

Os selecionados na primeira etapa participarão de um curso introdutório entre os 4 e 21 de maio, além de um desafio que deverá ser entregue entre os dias 24 e 27. A próxima fase é uma entrevista técnica entre os dias 2 e 30 de junho. Já as aulas têm previsão de início para julho de 2021.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

Quem não se enquadrar nos cursos oferecidos pelo Digital House pode conferir a lista de instituições que oferecem cursos online gratuitos em diversas áreas do conhecimento para todos os públicos disponibilizada pelo Educa Mais Brasil. As formações listadas podem ser feitas durante todo o ano e são classificadas como cursos livres. Para conferir as opções, basta clicar aqui.

O Educa é uma plataforma privada de incentivo estudantil que também oferece oportunidades para estudo em séries da educação básica ao ensino superior, através de bolsas de estudo em instituições de ensino de todo o país. Os descontos são de até 70%. A inscrição é gratuita e após o término dos cursos não é cobrado nenhum valor adicional do bolsista.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

