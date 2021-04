Prefeituras do Sul do ES iniciam compra de câmaras refrigeradas para armazenar vacinas

Por Redação - Redação 29

Os municípios do Sul Espírito Santo que receberam a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) para deixar de utilizar geladeiras domésticas para armazenamento de suas vacinas, em especial a da Covid-19, e passar a utilizar somente câmaras refrigeradas, informaram ao órgão, em sua maioria, que já iniciaram os processos de compra dos equipamentos e começaram a fazer outras adequações. Segundo eles, o prazo dado pelos fornecedores para a entrega dos equipamentos tem sido de 20 a 30 dias.

O TCE-ES realizou, nesta terça-feira (13), uma audiência com prefeitos e secretários de saúde de 16 municípios notificados no processo de fiscalização da imunização da população contra a Covid-19, sendo cinco deles da região Sul. Representantes de oito municípios notificados não compareceram. Ao todo, 24 prefeituras foram alvo de medida cautelar, no dia 26 de março, para adequar suas redes de frios para o armazenamento e refrigeração dos imunizantes contra a Covid-19.

A Corte de Contas estabeleceu um prazo de 20 dias para que os municípios tomassem providências, o qual se encerra no próximo dia 19 de abril. Também participou da audiência a promotora Inês Taddei, representante do Ministério Público Estadual (MPES), que coordena o Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas Públicas de Saúde (Caops) do órgão.

Na reunião virtual, além dos investimentos nas câmaras refrigeradas, os municípios também relataram ter adotado outras medidas que foram recomendadas, como a proteção de disjuntores de energia de estabelecimentos de saúde, instalação de bateria ou gerador, instalação de alarme de discagem telefônica nos equipamentos e a capacitação de profissionais responsáveis pela sala de vacinação sobre a regulagem das temperaturas.

O TCEES continuará o processo de acompanhamento verificando se as medidas determinadas de fato foram cumpridas.

Os municípios da região Sul que estiveram ausentes na reunião foram Brejetuba, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante.

Veja o que os gestores dos municípios informaram na audiência:

Alegre

O prefeito, Nemrod Emerick, afirmou que o município agilizou o processo para adquirir dois novos resfriadores, e que já foi dada a ordem de fornecimento. A expectativa é que os equipamentos sejam entregues nos próximos dias. “Temos alguns resfriadores com capacidade de suportar as vacinas até 16 horas, se faltar energia. Gradeamos o relógio do local onde ficam as vacinas e oficiamos a Polícia Militar para aumentar as rondas perto do Centro de Imunização”, declarou.

Apiacá

A secretária de saúde informou que o posto de saúde onde fica a câmara fria estava em reforma, e diariamente as vacinas eram retiradas do local para serem levadas aos postos de atendimento, com controle pelos termômetros. Agora, a obra foi concluída. No local, há vigilante e apoio da Polícia Militar para a segurança.

Irupi

O secretário municipal de saúde afirmou que foi feita a aquisição de uma câmara fria, fazendo com que o município passe a ter duas. O município está mudando a sala de vacinas de local, por mais segurança, implantando câmeras 24 horas, vigias, instalação de dispositivo de segurança na parte elétrica, grades nas janelas.

Mimoso do Sul

O município informou que possui duas câmaras frias, e está providenciando a compra de uma câmara fria maior. A sala de vacina é climatizada, com o disjuntor na parte interna do posto de saúde, possui vigias noturnos e a equipe passa treinamento constante sobre a armazenagem. Avaliam a instalação de um sistema de alarmes na sala de vacinas.

Piúma

O prefeito, Paulo Cola, relatou que a cidade possui seis refrigeradores, e está em processo para adquirir mais três, e fazer a manutenção de mais um. “Não é questão de obediência, é de concordância com as autoridades sanitárias. Queremos ser agentes colaboradores neste momento”, declarou.

