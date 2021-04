Prefeitura de Cachoeiro vai entregar novos kits de alimentação a alunos da rede municipal

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 48

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim iniciará, ainda neste mês de abril, a distribuição de novos kits de produtos da alimentação escolar aos estudantes da rede municipal de ensino cadastrados no programa federal Bolsa Família.

Continua depois da publicidade

A distribuição é autorizada pela lei federal 13.987, em períodos de suspensão das aulas presenciais motivada pela pandemia do novo coronavírus. No ano passado, a Seme distribuiu 52,8 mil kits às famílias dos alunos.

A equipe técnica do setor de Alimentação Escolar da Seme definiu os novos kits com base na legislação 06/2020, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), respeitando a quantidade per capita consumida pelo estudante no período em que estaria na escola, a fim de suprir suas necessidades nutricionais.

Os kits serão compostos, preferencialmente, por alimentos in natura e minimamente processados. Na primeira remessa, serão entregues gêneros alimentícios como: arroz, feijão, macarrão, sal, farinha ou canjiquinha, biscoito, leite, tomate, batata, cenoura, chuchu, ovos, banana prata e maçã.

Continua depois da publicidade

A distribuição ocorrerá em escolas polos, subdivididas de acordo com as regiões geoescolares, e em unidades de ensino que ficam em locais mais afastados do município. Os gestores escolares entrarão em contato com as famílias dos estudantes para agendar a entrega, de forma a evitar aglomerações.

“Sabemos da importância do acesso à alimentação escolar para a segurança alimentar e nutricional dos alunos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por isso, estamos empenhados em agilizar os procedimentos para iniciar a entrega de itens alimentícios que, pela qualidade nutricional, vão garantir hábitos alimentares saudáveis”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].