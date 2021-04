Pomba chama atenção ao pousar sobre altar durante missa de corpo presente de frei vítima da Covid no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 308

Uma cena peculiar chamou atenção de fiéis na tarde desta sexta-feira (9) durante a missa de corpo presente do frei Luiz Flávio Adami Loureiro de 72 anos — que atuava no Convento da Penha, em Vila Velha, e faleceu vítima da Covid-19 nesta quinta-feira — após uma pomba branca pousar sobre o altar de onde era transmitida a cerimônia religiosa em homenagem a Adami.

A ave acompanhou toda a missa de cima, abrigada na estrutura do altar e, no momento da consagração, foi até ao púlpito e ficou ali por alguns minutos como se estivesse querendo participar da despedida do frade, que fazia parte da fraternidade franciscana do monastério.

Bastou alguns minutos sobrevoando o campinho do Convento, de onde era celebrada a liturgia, para que os fiéis fizessem alusão entre o pássaro e o Espírito Santo, como um sinal de que frei Luiz havia cumprido sua missão e, agora, era conduzido por Deus ao descanso eterno.

Adami foi hospitalizado no dia 21 de março após ter sintomas gripais enquanto fazia uma visita à mãe. Ele testou positivo para Covid-19 e quatro dias depois, 25 de março, precisou ser transferido para a UTI do Hospital Meridional, na Serra. O quadro do frade se agravou nos últimos dias, fazendo com que ele precisasse ser intubado. Ele não resistiu a doença e faleceu na madrugada desta quinta-feira (8).

Depoimentos

“Eu a vi o tempo todo na celebração. Me emocionei na hora do sepultamento com o olhar triste dela no alto do telhado observando e, quem sabe, se despedindo do frei.”, disse Ivania Azevedo.

“Foi emocionante. Durante a missa ela ficou perto do altar, quando vi senti uma emoção enorme.”, contou Vera Lúcia.

“Cheguei a me arrepiar quando a vi e as lágrimas caíram dos meus olhos. Foi muita emoção”, relatou Stela Agrizzi.

