Policiais Militares do 3° batalhão recebem imunização contra o coronavírus

Por Redação - Redação 40

Na manhã de sábado (10) iniciou a vacinação dos profissionais da Segurança Pública na região do Caparaó. Os policiais militares do 3°Batalhão começaram a receber a imunização contra o novo coronavírus no Centro de imunização e Vigilância epidemiológica de Alegre.

A ação, organizada pelo Comando Geral da PMES e pela Secretaria de Saúde do Estado, nesta primeira etapa será para mais de 120 militares, sendo disponibilizados doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, para esses profissionais na região, incluindo a Polícia Ambiental e Policiais Civis.

“É muito importante a vacinação, tendo em vista que a categoria não parou, sendo esse um momento ímpar para a PMES, que poderá continuar com seu papel”. Enfatizou o Tenente-Coronel Emerson Bariani, comandante do 3º Batalhão de Alegre. _”A expectativa é que com os profissionais imunizados diminua os riscos para os policiais, que não mediram esforços para promover a segurança da população Capixaba._Finalizou o Tenente-Coronel Emerson Bariani, agradecendo ao Comando Geral, Coronel Douglas Caus pelo esforço para disponibilizar as vacinas.

Para o 2°Sgt Valadão, um dos policiais imunizados nesta data, “é muito importante a imunização dos agentes de segurança pública, pois são profissionais que lidam diretamente com o público”.

A Diretora de Vigilância em Saúde de Alegre, Maria do Carmo C. Machado destacou que: “Essa é mais uma etapa da vacinação contra a covid-19 e dessa vez nossa equipe está levando proteção e esperança a quem sempre nos protege e que venha logo novos lotes de vacina para que possamos o quanto antes fazer uma barreira e mandar esse mal embora”.

A logística para imunização dos profissionais será atender em primeiro momento, aqueles que estão na linha de frente, seguindo dos profissionais em atividades internas. Ao todo, neste sábado, foram vacinados 68 policiais militares do 3ºBatalhão e na próxima terça-feira (13) outros 60 serão vacinados. Os imunizados receberão a segunda dose da vacina daqui a 28 dois.

