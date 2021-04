Polícia Militar prende um dos chefes do tráfico de drogas de Iúna

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 85

A Polícia Militar prendeu na tarde deste sábado (10) um dos chefes do tráfico de drogas de Iúna. Conhecido como “Trem Bala”, foi detido no bairro Guanabara. Um outro suspeito de envolvimento com o tráfico também foi preso.

De acordo com informações dos militares, ele já havia sido preso quando era menor de idade por tráfico e porte ilegal de armas. “Trem Bala” estava chefiando o tráfico no bairro Guanabara, que estava em guerra com traficantes do bairro Quilombo. Ele é citado em vários fatos de disparos de arma de fogo e tentativa de homicídio nos últimos dois meses no município.

A Polícia Militar apreendeu junto com os detidos 91 pinos e 182 gramas de cocaína, 299 pedras e porção de farelo de crack, além de uma pedra contendo cerca de 14 gramas; um revólver calibre 32, quatro munições, balança e material de preparo das drogas.

Os dois detidos e o material apreendido foram encaminhados para delegacia de Venda Nova do Imigrante.

