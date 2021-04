Polícia Civil divulga esquema de vacinação contra Covid para servidores

Por Redação - Redação 76

A Polícia Civil do Espírito Santo será contemplada pelo esquema de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de segurança no Estado, que foi divulgado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (9). Na primeira etapa, 1.006 doses da vacina foram destinadas à PCES.

O primeiro grupo a ser vacinado contempla policiais civis nascidos entre 9 de setembro de 1972 e 6 de abril de 1956, que estejam em efetivo serviço na Polícia Civil, não tenham recebido a primeira dose da vacina e que tenham condições de saúde adequadas para receber a imunização, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.

A PCES orienta que os servidores aguardem o comunicado oficial da Secretaria da Saúde (Sesa), que informará a abertura do agendamento para os profissionais de segurança.

A Superintendência de Recursos Humanos (SRH) da PCES está repassando à Sesa a relação dos policiais que se enquadram neste primeiro grupo e a Sesa, por sua vez, repassará as informações às secretarias municipais de Saúde, responsáveis pela aplicação das doses. A partir daí os profissionais enquadrados na primeira etapa de imunização receberão a primeira dose da vacina, conforme estratégia montada no serviço de imunização de referência do município.

A previsão é que novas doses sejam disponibilizadas para as forças de segurança pública semanalmente e que dentro de cinco semanas todos os policiais civis em efetivo serviço na corporação tenham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

À medida que as remessas forem disponibilizadas, a PCES comunicará sobre os grupos que serão vacinados.

Quem pode receber a vacina nesta etapa?

Policial civil nascido entre 09/09/1972 e 06/04/1956 que esteja em efetivo exercício e lotado em unidade da PCES; não tenha recebido diagnóstico positivo para a Covid-19 ou apresentado sintomas gripais nas últimas quatro semanas; não tenha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19; não esteja com febre; gestantes, puérperas e lactantes devem apresentar laudo ou prescrição médica com a liberação do profissional à não contraindicação da vacina; pessoas que tenham tomado qualquer outra vacina devem aguardar 14 dias para receber a dose contra Covid-19.

Como proceder para receber a primeira dose da vacina?

Aguardar o comunicado oficial da Secretaria da Saúde e, a partir daí comparecer à unidade de saúde indicada, no dia marcado, e apresentar identificação funcional; informar-se sobre o agendamento da segunda dose.

