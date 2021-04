PM detém irmãos com drogas e mais de R$ 1.500,00 em espécie em São José do Calçado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 26

Advertisement

Advertisement

A Polícia Militar deteve, na noite deste domingo (11), dois irmãos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em São José do Calçado. A ação aconteceu por volta das 19h, em um bar localizado próximo a um posto de gasolina que dá acesso ao distrito de Jacá.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações dos militares, um dos irmãos era menor de idade e o outro tinha 19 anos e com eles foi encontrado cocaína e R$ 1.570,00 em espécie e cordões e pulseiras de prata. Denúncias indicaram que o bar funcionava como comércio de drogas ilícitas e também como prostíbulo, às margens da BR 484.

Diante das informações recebidas, os policiais intensificaram o patrulhamento preventivo nas imediações e em certo momento identificaram um veículo vermelho utilizado pelos suspeitos próximo do local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos realizaram uma manobra brusca adentrando no pátio do posto de combustível, para evitar abordagem policial, sendo alcançados logo em seguida. Na abordagem, os policiais identificaram dois homens no veículo, que se encontrava com licenciamento em atraso.

Após os suspeitos foram conduzidos a delegacia de plantão de Alegre, juntamente do material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].