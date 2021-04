PM apreende arma que atingiu jovem após disparo acidental em Guaçuí

Por Redação - Redação 619

A Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a BR 482, zona rural de Guaçuí, na tarde desta segunda-feira (12), onde segundo informações um indivíduo teria sido alvejado por um disparo de arma de fogo na cabeça.

No local foram recebidos por duas testemunhas – de 19 e 20 anos -, que relataram que seu amigo de 18 anos estaria dentro da residência e que teria sido alvejado na cabeça. Os militares constataram que a vítima estava no sofá da sala, ainda lúcido e de imediato foi feito contato com o Corpo de Bombeiros, que socorreram a vítima até o pronto socorro de Guaçuí.

Informaram aos policiais que estavam realizando um churrasco na residência para comemorar o aniversário da vítima, quando uma terceira pessoa suspeita pegou um revólver, retirou as munições e falou que iria brincar de roleta russa. Apontou a arma em direção da vítima e puxou o gatilho e, na segunda vez a arma disparou, acertando a cabeça da vítima.

As testemunhas não souberam informar dados do suspeito, que teria fugido do local. Buscas foram realizadas nas imediações com intuito de localiza-lo, bem como outras duas testemunhas, porém não lograram êxito.

Após informações, com apoio de outras viaturas, os policiais militares localizaram a arma do crime, um revólver taurus cal. 38 com uma cápsula deflagrada no tambor, próximo a residência em um barranco, debaixo de algumas folhas secas.

Diante dos fatos as testemunhas foram encaminhadas até à 6ª Delegacia regional de Alegre para esclarecimentos. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e entregue na UPJ. A vítima ficou sob cuidados médicos.

Denúncias

Denúncias anônimas podem ser realizadas através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou via telefone pelo 181. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.

