Pandemia: cartilha orienta produtores e trabalhadores rurais sobre cuidados na colheita do café

A colheita do café da safra 2021 está começando e, nesta época, ocorrem muito trabalho e movimentação no campo, o que requer que sejam observados os devidos cuidados para evitar os efeitos da pandemia de Covid-19. Minas Gerais, maior produtor de café do país que responde por aproximadamente 70% da produção de café arábica, lança por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater-MG a cartilha “Orientações sobre prevenção ao coronavírus durante a colheita do café” sobre os cuidados que devem ser observados na colheita do café deste ano.

