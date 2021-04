Padre e pastores do Sul do ES repercutem retorno das missas e cultos presenciais

Por Redação - Redação 49

Por meio de decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, as reuniões religiosas voltam a ser liberadas de forma presencial. O assunto tem dividido opiniões entre fiéis, e durante o Programa Aqui nas Cidades desta segunda-feira (5), o pastor Delandi Macedo, o padre Wosley Pansini e o pastor presbiteriano Eneziel Peixoto debateram o tema.

Segundo o pastor Eneziel Peixoto, a decisão lhe causou surpresa e ao mesmo tempo estranheza por ocorrer no pior momento da pandemia, com um quantitativo elevado de contaminados e mortos. Em relação ao fechamento dos templos religiosos, o representante presbiteriano afirmou que ninguém é capaz de fechar a igreja, pois a igreja é formada por discípulos de Jesus, estando presentes nas casas e nas ruas.

“Na verdade, o que está acontecendo é o fechamento de templos e a suspensão de atividades presenciais. Não se trata de uma guerra ideológica de perseguição contra a igreja de Cristo, mas medidas sanitárias necessárias para tentar conter a pandemia”, explicou Eneziel.

O pensamento do padre Wosley Pansini vem de encontro com o do representante presbiteriano. Para o padre, no tempo que estamos lutando pela vida, as nossas decisões e posturas precisam ser mais refletidas e pensadas em parceria.

Durante o debate, Wosley mencionou que o direito canônico tem profunda comunhão com o direito civil, um dialogando com o outro. Além disso, enfatizou que a ciência precisa ser levada em conta. “Nós não podemos cair no negacionismo, não podemos cair no achismo. Hoje nós precisamos muito ouvir e dialogar com a ciência, para errarmos menos”, enfatizou o padre.

Já o vereador e pastor Delandi Macedo pensa diferente dos outros dois religiosos. Para ele, o ministro acertou no posicionamento sobre o tema em questão. “Há uma cláusula pétrea na nossa Constituição, a liberdade de culto e proteção do local de culto”, declarou Delandi.

O referido pastor ainda comentou que desde o início da pandemia sempre se posicionou contra qualquer tipo de intervenção, de fechamento dos templos religiosos. Delandi diz que cabe aos líderes religiosos decidirem, por conhecerem o seu rebanho.

Entenda

A decisão do ministro do STF foi baseada em uma avaliação que vinha sendo feita por ele, considerando uma ação que foi apresentada por grupos evangélicos, entre eles, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure). Contudo, nem todos receberam bem esse posicionamento.

Assista o programa

