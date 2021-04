Outono: temperaturas começam a despencar nos municípios do Sul do ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 65

O outono começou oficialmente no último dia 20, em seu início é absolutamente normal que, na primeira metade da estação os dias ainda sejam quentes, mas com o início da segunda quinzena do mês de abril o número de madrugadas de temperaturas baixas aumenta.

Os dados dos modelos indicam que na segunda semana de abril pode haver uma incursão fria mais forte, mas é ainda muito preliminar segundo as informações são dos meteorologistas da Climatempo Filipe Pungirum e Ana Clara Marques.

Nos municípios do Sul do Espírito Santo, a madrugada deste sábado (10) já registrou baixas nas temperaturas. A noite em Patrimônio do Ouro, distrito de Castelo, chegou a marcar 10º nesta madrugada, e mantém a previsão de frio para a semana.

Já na região do Caparaó, a queda de temperatura será sentida já nesta semana, com temperaturas que podem atingir até mesmo 11º.

Outra região que é muito conhecida pelo clima frio, é a Serrana. Por lá as temperaturas sofrem queda significativa, como em Venda Nova e Vargem Alta, onde os termômetros podem registrar temperaturas de até 9º no meio da semana.

