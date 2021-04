Nova variante da Covid-19, com 18 mutações, é encontrada em Belo Horizonte, Minas

Por Redação - Redação 63

Advertisement

Advertisement

Uma nova variante do coronavírus, composta por uma combinação de 18 mutações que nunca foram encontradas juntas, foi identificada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informaram que algumas das mudanças estão presentes nas cepas brasileiras (P.1 e P.2), na sul-africana (B.1.1.351) e na britânica (B.1.1.7). As informações são de O Globo.

Continua depois da publicidade

A nova variante ainda não tem nome e não se sabe se ela é mais transmissível ou mortal. No entanto, segundo os pesquisadores, as mutações podem ser associadas à contaminação mais eficiente do vírus. A cepa está, possivelmente, circulando em outras cidades mineiras.

“É a primeira vez que há descrição da nova possível variante (em Belo Horizonte). Não havia sido descrita anteriormente. Ainda não sabemos o que ela pode causar. As mutações que ela possui, sempre no mesmo local, na proteína S, podem ou não estar relacionadas com aumento de transmissibilidade. Acabamos de descobrir, ainda não sabemos”, explicou Danielle Zauli, coordenadora da pesquisa, à publicação.

Fonte: O Globo

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].