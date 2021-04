Nos 80 anos de Roberto Carlos, Aqui Notícias quer valorizar a cultura e turismo em Cachoeiro

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 30

O ano de 2021 será dedicado aos 80 anos de Roberto Carlos, cantor e compositor que, há 55 anos, emergiu como líder do primeiro movimento mercadológico da música popular no Brasil. Por isso, o Aqui Notícias lança no mês de junho o ‘Revelar Cachoeiro de Itapemirim – Turismo Cultural como Indutor do Desenvolvimento’.

O Rei da Música Popular Brasileira completa 80 anos nesta segunda-feira (19), e mais uma vez, por conta da pandemia da Covid-19, não haverá festejos e atividades e a tradicional Semana do Rei no município.

O projeto é uma homenagem do município a Roberto Carlos pelos seus 80 anos de vida, e propõe a realização de diversas atividades integradas, que culminarão no início de um processo de valorização dos ícones artísticos e culturais da cidade.

“Nós, no aquinoticias.com, pensamos que Cachoeiro precisava ser revelada para todo o Brasil. Temos nomes importantes como Roberto Carlos, que é um astro da música nacional, mas também temos outras grandes estrelas no cenário da cultura nacional, respeitados aqui e no exterior. Precisamos trazer pessoas de todo o país para conhecer a cidade de todos esses astros. Precisamos realmente que a cidade se transforme economicamente tendo Roberto Carlos como o grande puxador desse desenvolvimento. Esse é o objetivo do Revelar Cachoeiro”, explica Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó.

Com o intuito de revelar a Capital Secreta para todo o Brasil, e trazer para Cachoeiro de Itapemirim os apaixonados pelo Rei, o ‘Revelar Cachoeiro’ também pretende mostrar ao mundo o celeiro cultural que é o maior município do Sul do Espírito Santo.

Para a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, o projeto do Aqui Notícias, com foco no turismo cultural, é um marco na potencialização do turismo, através das figuras mais importantes de Cachoeiro.

“Roberto Carlos é, sem dúvidas, o nosso astro maior pela escala do alcance que tem a carreira, pela qualidade daquilo que produz e da maneira magistral que sempre conduziu a carreira. O turismo é uma mola que movimenta uma cadeia produtiva enorme, e Cachoeiro com essa bagagem cultural toda é um lugar extremamente propício para o desenvolvimento da economia e turismo. A educação patrimonial é um caminho eficiente para fazer com que os munícipes compreendam o tamanho da riqueza que têm em mãos. O projeto Revelar Cachoeiro, é uma grande sacada para fazermos com que o turismo traga a produtividade e que abra possibilidade de emprego e renda na cidade, e que faça realmente a cidade se desenvolver economicamente”, completa Fernanda.

Veja o vídeo da participação de Elias Carvalho no programa SobreTudo:

