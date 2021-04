No Espírito Santo, 43% dos óbitos por Covid são de jovens entre 18 e 29 anos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 77

Em coletiva para atualizar os dados da Covid-19 no Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (19), Nésio Fernandes, chefe da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), e Luiz Carlos Reblin, subsecretário da pasta, divulgaram dados importantes em relação ao comportamento da pandemia no Estado.

Um destes dados aponta a porcentagem de óbitos de jovens entre 18 e 29 anos, que é de 43%. Um número significativo. Se fizermos a conta, é como dizer que dos 8.673 mil óbitos provocados pela doença, mais de 3,7 mil são de vítimas deste grupo.

Segundo Nésio “De outubro do ano passado até 28 de fevereiro deste ano, óbitos hospitalares entre 18 e 29 anos, representavam 25%. De 1º de fevereiro até 18 de abril, passou a ser de 43% dos óbitos hospitalares. Temos uma doença que neste momento se comporta com uma mortalidade maior na população jovem. ”

Reblin, à frente da Sesa como subchefe, alerta sobre o número de contaminação e morte de pessoas jovens, que dobrou nos últimos três meses.

“O jovem praticamente dobrou o número de óbitos em jovens que são internados. O jovem precisa entender que não está imune à doença, independentemente de ter tido ou não a infecção. Isso é muito importante. O jovem pode ter um fator preponderante na subida de uma nova curta, com muito risco de adoecer de forma grave, de ser hospitalizado e de ir a óbito”, disse Luiz Carlos Reblin.

Nova expansão

Nésio explica, ainda, que o momento é de cautela e que o Estado pode viver uma nova expansão de casos no 2º quadrimestre, mesmo que estejamos bem próximos de uma nova etapa de recuperação.

“Podemos viver no final do mês de abril e início de maio, a fase de recuperação consolidada dos três indicados: casos observados, internações e óbitos. No entanto, por não termos alcançado uma imunidade coletiva pela vacinação, é possível que ao longo do segundo quadrimestre o Estado possa viver uma nova expansão na curva de casos. Por isso temos que preservar, até atingir 80% da imunização da população, evitar aglomerações e seguir as medidas de distanciamento social”, relata Nésio.

