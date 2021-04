No Dia Mundial da Voz (16), o Aqui nas Cidades traz a cantora Livia Suhett e fonoaudióloga Ana Cláudia Lamas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 10

Informação com qualidade e tudo o que é destaque no Sul do Espírito Santo, o capixaba encontra no programa Aqui nas Cidades, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, e com exibição de 9h às 10h, por meio dos canais oficiais no YouTube e Facebook.

É sexta-feira (16), e o Aqui nas Cidades traz uma levada cultural para começar bem o fim de semana. Hoje vamos entrevistar a fonoaudióloga Ana Cláudia Lamas e falaremos sobre os cuidados com a voz e também do processo de recuperação de pacientes que tiveram Covid-19. A fonoaudiologia participa de um trabalho com as pessoas que necessitaram de intubação, e agora lutam contra as sequelas da doença.

A cantora e compositora Livia Suhett, também estará no estúdio, falando sobre sua formação musical e mostrando a ascensão de sua voz, afinal de contas hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz.

É daqui a pouco! Confira…

