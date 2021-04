No 4º dia de buscas, bombeiros iniciam última operação para tentar encontrar jovem que sumiu em manancial de Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 172

Militares do Corpo de Bombeiros iniciam nesta quarta-feira (15) o quarto e último dia de buscas por Felippe Gussão – que está desaparecido desde a última segunda-feira (12) – após afundar no curso-d’água da Cachoeira do Bambuzal, em São João, interior de Castelo.

Equipes iniciaram a procura pelo atleta de Jiu-Jitsu de 33 anos após serem acionadas pelos amigos que acompanhavam Felippe no passeio, depois dele afundar no manancial e ser arrastado pela correnteza.

O prazo para o corpo emergir, normalmente, é de 72 horas, período que se completa nesta quinta-feira.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Herbert Carvalho, existe a possibilidade de o corpo do atleta de Jiu-Jitsu está submerso e preso a uma fenda rochosa, assim como também pode ter sido arrastado pela correnteza e ter emergido em algum ponto rio a baixo.

Como não tiveram sucesso na localização do rapaz com a atuação de mergulhadores especializados neste tipo de ocorrência, bombeiros continuam as buscas superficiais, pelas margens do rio, até o entardecer de hoje e caso não encontrem o corpo, encerram a operação e repassam os trabalhos para militares do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que devem sobrevoar a região a partir desta sexta-feira (16).

Relembre

Depois de um treino de Jiu-Jitsu – na segunda-feira (12), feriado estadual de Nossa Senhora da Penha – numa academia de Castelo, município onde Felippe residia, o rapaz chamou alguns amigos para irem passar o dia na cachoeira, que fica no interior da cidade, e para chegar até a queda, é preciso fazer uma caminhada. A região fica em uma área de difícil acesso.

Um amigo de Felippe, que estava no passeio, contou à reportagem do AQUINOTICIAS.COM que o atleta parecia estar brincando de se afogar. Ele afundava e demorava alguns minutos para retomar à superfície, num tom de diversão, como quem quisesse ‘pregar uma peça’ nos colegas.

Na última vez, no entanto, emergiu pálido e enfraquecido, afundando e sendo arrastado pela correnteza.

Um rapaz que estava no local, também amigo de Felippe, pulou atrás dele assim que percebeu que não se tratava mais de uma brincadeira e, sim, de um afogamento. Mas a correnteza estava intensa e as águas, volumosas, não sendo possível salvá-lo.

