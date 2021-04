Neymar não descarta Flamengo 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 58

Respondendo às perguntas de seguidores nos stories do Instagram, Neymar, do PSG, disse “talvez” para as possibilidades de jogar pelo Flamengo, assim como sua passagem no Santos, mas descartou as chances de jogar no São Paulo.

Um fã do craque pediu para que o atleta voltasse ao elenco do alvinegro ele disse “talvez”, com uma foto dele atuando com a camisa do clube. Depois, questionado se jogaria pelo Flamengo, o jogador respondeu o mesmo, e mostrou uma foto dele com o escudo rubro-negro.

