Músicos cachoeirenses lançam clipe em homenagem aos 80 anos de Roberto Carlos

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes

O cachoeirense mais ilustre em vida, Roberto Carlos, comemora, nesta segunda-feira (19), seu aniversário de 80 anos. Em homenagem a data, músicos cachoeirenses se reuniram e gravaram um clipe em diversos locais da ‘Capital Secreta’, em forma de homenagear o ‘Rei’.

A música escolhida foi “Emoções”, composta por Roberto e Erasmo em 1981, e pode ser acessada através do canal oficial do YouTube, do cantor e imitador Fabiano Juffu, (/Fabiano Juffu Imitador), e também no Instragram (@FabianoJuffu) e Facebook (/Fabiano.Juffu) que junto ao pianista Marcelo Biato decidiram reunir amigos, que também são fãs de Roberto Carlos para participarem da gravação.

“O clipe foi gravado em Cachoeiro com cada músico tocando em um cenário diferente pela cidade. A gravação e mixagem foram feitas no Stúdio Life Music e escolhemos “Emoções” porque é uma música fala sobre saudade, momentos inesquecíveis”, relembra Fabiano.

Além da produção, Fabiano Juffu também assume os vocais. A composição do clipe conta com Marcelo Biato no piano, Adriano Porfírio no teclado, Passuka o baixo, Bruno Oliveira na guitarra, Adilson no trompete, Hyago Evaristo na bateria e Jô Bernadino no saxofone.

“Nós decidimos fazer este clipe como uma homenagem aos 80 anos do Roberto Carlos, no qual todos nós que estamos participando deste projeto somos muito fãs. Todos abraçaram com muito carinho este projeto”, destaca Juffu.

A ideia do clipe surgiu a partir de uma conversa entre músicos que, além de parabenizar o cantor Roberto Carlos, também homenageará a cidade de Cachoeiro. Fabiano Juffu cuidou de cada detalhe da produção e garante que os fãs irão se emocionar com o clipe.

“Nós como músicos sabemos o quanto o cantor é importante para os amantes da boa música. Roberto é um ícone que o Brasil admira e respeita por toda a sua obra e trajetória de sucesso. Ter um ícone como o ‘Rei’ como nosso conterrâneo é algo que nos deixa profundamente lisonjeados”, finaliza Fabiano.

