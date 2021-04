Município do Sul do Espírito Santo dará auxílio de R$ 600 a moradores

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 688

Em meio à crise vivida por milhares de capixabas desde o início da pandemia no Espírito Santo, muitos moradores ficaram desamparados financeiramente e contaram com a ajuda do Governo Federal que instituiu o auxílio emergência.

Com o encerramento do benefício e as medidas de restrições cada vez mais rígidas, a Prefeitura de Vargem Alta e a Câmara Municipal firmaram um acordo e vão doar R$ 600 como auxílio financeiro a pessoas em vulnerabilidade social.

O valor será dividido em três parcelas de R$ 200 e a intenção dos poderes é atender 330 famílias. O beneficio será pago mesmo que elas estejam incluídas em outros programas, seja federal ou estadual.

Segundo a prefeitura, o cadastro será feito por equipes do Executivo de forma remota e por meio de consultas aos dados do Programa Saúde da Família e contatos com lideres comunitários ou religiosos.

As datas dos pagamentos serão divulgadas assim que o decreto municipal for normatizado, e possivelmente, os beneficiários devem receber a primeira parcela já na próxima semana.

O recurso só poderá ser gasto dentro do município, ajudando a fortalecer o comércio local que foi muito prejudicado com as restrições impostas para conter o avanço da pandemia.

