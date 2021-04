Motociclista morre após atropelar cavalo em rodovia de Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 62

Advertisement

Advertisement

Um motociclista morreu na noite da última terça-feira (13), após atingir um cavalo, que atravessava a pista na altura de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Continua depois da publicidade

O acidente ocorreu na Rodovia ES 297, que liga a BR-101 Sul ao município de Apiacá, em frente a um posto de combustível.

De acordo com informações da Polícia Militar, com o impacto da batida, o cavalo morreu na hora. Uma ambulância do SAMU 192, que estava no posto, realizou os primeiros atendimentos ao motociclista, que não resistiu e morreu no local.

O proprietário do animal não foi localizado. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].