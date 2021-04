Moradores fecham rua em protesto pela morte de adolescente em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 129

Populares do bairro Zumbi, revoltados com a morte precoce de Vitor Rangel da Silva, que completaria 14 anos nesta quinta-feira (29), e foi morto a tiros na noite de ontem, em Cachoeiro de Itapemirim, atearam fogo em entulhos e fecharam uma das principais vias do bairro, em protesto ao assassinato do menino.

Segundo relato de moradores, houve também barulho de tiros na região. Militares da Força Tática da PM e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar o incêndio e conter a população.

