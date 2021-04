Moda & Estilo: Cores das roupas retratam a personalidade de cada pessoa

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 21

O colunista do SobreTudo, Eder Oza, apresentou nesta quinta-feira (22), no quadro Moda & Estilo como as cores das roupas falam sobre a personalidade da pessoa, e também as cores tendências para o inverno 2021.

“Vivemos um momento muito democrático da moda. O grande segredo é descobrir o que te faz bem. Temos vários estilos. A primeira impressão é a que fica, mas precisamos também ter conteúdo”, disse.

Segundo Eder, algumas cores são chave. “Existem estudo que apontam que cada cor transmite uma mensagem. O azul, por exemplo, a maioria dos políticos usam azul, e existe um fundamento nisso. O azul é a cor mais aceita no mundo e é a cor menos rejeitada”, continua.

