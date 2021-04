Militares detém traficante com 17 papelotes de cocaína em Conceição do Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 32

Policiais detiveram um traficante de 20 anos nesta quarta-feira (28), depois de serem avisados por populares de que o suspeito estaria fazendo a venda dos entorpecentes na rua projetada, no bairro Campo Verde, em Conceição do Castelo.

Durante patrulhamento, a polícia recebeu a informação e seguiu até a rua. Logo, a equipe encontrou três jovens sentados em uma calçada e realizou uma abordagem.

Com dois deles, de 16 e 19 anos, nada foi encontrado, mas com o terceiro, foram achadas 17 porções de cocaína prontas para consumo no bolso do denunciado. Os outros dois foram liberados e o jovem que portava as drogas foi encaminhado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

