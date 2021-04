Mais de 15% dos cachoeirenses já tomaram vacina contra Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 20

Advertisement

Advertisement

Mais de 15% da população de Cachoeiro de Itapemirim já foi vacinada contra a Covid-19, ou seja, 32.621 moradores tomaram, ao menos, a primeira dose do imunizante. Do total, 2,5% já tomara as duas aplicações. Os números fazem parte do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, atualizados nesta terça-feira (13).

Continua depois da publicidade

A maior parte dos vacinados é do sexo feminino (20,1 mil) e o público prioritário ocupa a primeira posição dos imunizados, ou seja, mais de 6,5 mil idosos com mais de 80 anos já receberam, ao menos, a primeira dose da vacina.

Os percentuais são parecidos com os números estaduais, onde mais de 630 mil capixabas já foram vacinados. A primeira dose foi aplicada em mais de 513 mil capixabas e, a segunda dose, em 117,7 mil.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].