Live Show com Filipe Fernandes e convidados lançará a campanha Mega Feirão Conecta Guaçuí

Por Wanderson Amorim

O Mega Feirão Conecta Guaçuí, para dar ainda mais visibilidade as primeiras ofertas dos participantes já inscritos na campanha, promoverá uma super Live Show com Filipe Fernandes e convidados no Sábado de Aleluia (3).

O evento, que será transmitido nas redes sociais, a partir das 19h, pelos canais do AQUINOTICIAS.COM no Youtube e Facebook, é fruto de uma parceria entre a Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg) e a Prefeitura.

O objetivo da ação é impulsionar o modo delivery e auxiliar os comerciantes, associados ou não, neste momento de desafios por conta da pandemia do novo coronavírus. A proposta demonstra que a única porta que não se pode fechar é a porta da imaginação, da criatividade para driblar a crise.

Você que é comerciante, chegou o momento de mostrar sua marca, seus produtos e levá-los para dentro da casa dos consumidores. Não perca tempo! Já estão abertas as inscrições para o Mega Feirão Conecta Guaçuí, e o prazo vai até o dia 11 de abril. Basta ligar para os telefones (28) 3553-2677 / 3417 e falar com Filipe ou Ellen.

Vale ressaltar que caso haja alguma mudança, no diz que diz respeito as medidas restritivas impostas atualmente pelo Governo do Estado, voltando o funcionamento de alguns setores, o Feirão vai acontecer normalmente, com o cliente indo até as lojas comprar.

Informações dos produtos

Para participar, é necessário que o comerciante passe as informações referentes aos produtos que deseja expor. São elas:

Nome da empresa;

Fotos nítidas;

Descrição dos produtos;

Valores dos produtos um a um;

Telefones para contato;

Informação sobre delivery e horário de atendimento.

Entenda

Cada estabelecimento tem um limite de 5 produtos para expor no Feirão, em uma vitrine virtual, sendo que todas às informações para preenchimento da página é de responsabilidade do solicitante. Além disso, o atendimento ao cliente, negociação e entrega dos produtos será de reponsabilidade da empresa com o cliente.

