Hospital Evangélico abre 10 novos leitos de Covid para atender o litoral Sul

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

Atendendo desde o mês de março exclusivamente os casos de Covid-19, o Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), está com sua capacidade máxima de internação dos leitos de UTI há quase 20 dias, e nesta semana, a diretoria da instituição anunciou a abertura de 10 novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Suporte Ventilatório (UCI).

Continua depois da publicidade

O anúncio foi feito após uma reunião da diretoria do hospital com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), que definiu novas diretrizes para o enfrentamento da pandemia. Com isso, os moradores do litoral sul contam agora com esses 10 novos leitos, os 40 leitos de enfermaria e os 20 leitos de UTI já existentes.

Segundo o médico coordenador da UTI, Marlus Thompson, a abertura dessa modalidade de leitos, pode aumentar o número de vagas na UTI para a população. “É uma possibilidade de ter um giro maior de pacientes que ainda não estão em condições de ter alta para uma enfermaria ou para casa, eles podem ser transferidos para uma unidade intermediária onde eles têm um cuidado semi-intensivo”, explica.

Desde o último mês, por conta do atendimento exclusivo da Covid, o pronto socorro do hospital foi fechado. Quem necessitar desse tipo de atendimento deverão se direcionar ao Hospital Menino Jesus ou à UPA de Marataízes. “Essa situação é emergencial, e esperamos, em um futuro próximo, voltar à normalidade”, completa o Superintendente Wagner Medeiros.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].