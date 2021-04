Hospital de Cachoeiro abre contratação para profissionais com ou sem experiência; confira 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 217

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está com processo seletivo para preencher vagas de emprego para profissionais com ou se experiência. Após a seleção, o início do trabalho é imediato.

As vagas são para técnico (a) de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho (a), fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Não é necessário ter experiência, exceto para as vagas de fisioterapeuta que é exigido experiência em hospital.

Os interessados podem enviar o currículo para o email [email protected] ou acessar o site da Santa Casa e realizar o cadastro. Após uma seleção dos currículos, os candidatos serão convocados para a segunda etapa, que é a entrevista presencial.

