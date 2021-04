Hospitais do Sul do ES estão com 100% das vagas de UTI Covid para adultos ocupadas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 139

Advertisement

Advertisement

No Sul do Espírito Santo, 100% das vagas de UTIs voltadas para adultos com Covid-19 estão ocupadas. Os números são do Painel Covid, da Secretaria de Estado da Saúde, e foram atualizados no final da tarde de segunda-feira (5).

Continua depois da publicidade

A taxa total de ocupação de UTI na região é de 93,67%, ou seja, dos 158 leitos, 148 estão ocupados. Essas dez vagas que ainda restam estão no Hospital Infantil Francisco de Assis, um filantrópico que dispõe de 40 leitos intensivos pediátricos e que está com 30 deles ocupados.

Já entre os hospitais que atendem ao público adulto – Evangélico de Itapemirim, o Estadual de São José do Calçado, Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Santas Casas de Cachoeiro, Castelo e Guaçuí-, todas as 118 vagas adultas estão ocupadas.

A taxa de ocupação está em 94,4%. No caso das enfermarias, 84,62%. A região com situação mais crítica é a Norte, onde 98,72% do total de leitos de UTI estão com pacientes. Pelos números absolutos, 910 dos 964 leitos de UTI – pediátricos e adultos – disponíveis no Estado estão ocupados.

Continua depois da publicidade

A situação no restante do Estado também é crítica, como escreveu em suas redes sociais o governador Renato Casagrande, no final de março. “Estamos tentando estar um passo adiante da doença, mas está difícil. Reforçamos o pedido para que todos colaborem. Estamos no limite”, publicou Casagrande.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].