Homem é esfaqueado perto de campo de futebol em Vargem Alta

Um homem de 51 anos sofreu uma tentativa de homicídio, na tarde deste sábado (10), próximo ao campo de futebol, na localidade de Pedra Branca, em Vargem Alta. A vítima foi esfaqueada na costela após discussão em um bar.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição chegou ao local e encontrou a vítima sangrando na costela do lado esquerdo. Ele relatou que havia discutido com um homem conhecido como “Jibóia” no bar, e que após entrarem em vias de fato, ele foi golpeado com uma faca.

A polícia acionou o resgate que socorreu a vítima e o encaminhou para o hospital.

