Há 20 anos, cover de Roberto Carlos guarda pedaço de bolo que ganhou do Rei

Carlos Evanney, fã de Roberto Carlos e cover do cantor, guarda há 20 anos, um pedaço de bolo que ganhou do ídolo no aniversário de 60 anos de Roberto, em 2001. Ontem, 19 de abril, RC completou 80 anos.

“Ele cortou quatro pedaços do bolo, dobrou um guardanapo e me entregou a última fatia”, relembrou. Evanney guarda com carinho a fatia do bolo entregue pelo Rei junto às outras recordações de cantor.

“Com o tempo, as formiguinhas vieram, mas botei o bolo no sol por uma semana e depois passei o verniz nele. O bolo fica na estantezinha que eu tenho com várias recordações do Roberto”, contou.

Com informações, Uol

